Manovra, Conte conferma il vertice a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - "Siamo in piena manovra economica. Oggi pomeriggio alle 18,30 abbiamo un ulteriore incontro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando a margine del 68esimo Comitato Regionale dell'Oms Europa a Roma.



Il premier conferma dunque il vertice sulla manovra di bilancio su cui Salvini e Di Maio hanno fissato le priorità. Il leader leghista ha detto sì al reddito di cittadinanza, ma "se non è fatto per stare a casa a guardare la tv", mentre l'uomo pentastellato ha benedetto la flat tax purché non "aiuti i ricchi".



Parlando della questione del Ponte crollato a Genova e della nomina del Commissario straordinario con pieni poteri per la ricostruzione, il capo del Governo ha affermato: "Come da decreto è previsto che il commissario sia nominato con decreto del presidente del Consiglio entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto per Genova. Non abbiamo ancora l'identikit preciso, ma sarà sicuramente colui che ci garantirà di realizzare il ponte quanto prima: ci interessa il risultato".

