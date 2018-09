Manovra, Salvini: sarÃ  rispettosa di tutte le regole

(Teleborsa) - Salvini rassicura tutti sulla Manovra: sarà rispettosa di tutte le regole. "Sarà una Manovra economica rispettosa di tutte le regole che farà pagare meno tasse agli italiani", ha chiarito il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo le recenti polemiche sullo sforamento o meno del tetto del 3% imposto dall'Europa.



Salvini ha poi escluso interventi militari in Libia. "Escludo interventi militari che non risolvono nulla. E questo dovrebbero capirlo anche altri. L'Italia deve essere la protagonista della pacificazione in Libia. Le incursioni di altri che hanno altri interessi non devono prevalere sul bene comune che è la pace", ha precisato il vicepremier.

© RIPRODUZIONE RISERVATA