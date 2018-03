Marr, utili e ricavi in miglioramento. Dividendo a 0,74 euro

(Teleborsa) - 2017 in crescita per Marr . Il distributore di prodotti per la ristorazione ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 65 milioni di euro, in aumento dell'11,9% rispetto ai 58,5 milioni dell'anno precedente.



L'Ebitda passa da 111 a 116 milioni di euro, l'Ebitda da 92,7 a 97 milioni mentre i ricavi si portano a 1,62 miliardi di euro, a fronte degli 1,54 miliardi del 2016 (+5,2%).



Proposto un dividendo di 0,74 euro, in miglioramento rispetto agli 0,70 euro distribuiti l'anno precedente.



Positivo l'effetto conti sui titoli Marr, che abbandonano il segno meno portandosi poco sopra la parità.

