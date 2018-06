Marvell Technology vola al Nasdaq, compra concorrente Cavium

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Marvell Technology, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,83%.



Il produttore di semiconduttori festeggia l'ok della Cina all'acquisizione del concorrente Cavium per 6 miliardi di dollari.





A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.



Analizzando lo scenario di Marvell Technology si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,07 dollari USA. Prima resistenza a 22. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 20,65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA