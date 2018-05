Mediaset accelera in Borsa dopo sconfitta Vivendi in Tim

Mediaset accelera il passo nel pomeriggio mostrando un rialzo del 3,63% sul listino milanese.



Il Biscione ha reagito alla "sconfitta" di Vivendi all'Assemblea dei soci TIM. La perdita della maggioranza nel CdA dell'ex Telecom Italia rende di nuovo contendibile la compagnia di Cologno Monzese.



Come noto, ad inizio aprile Vivendi ha trasferito alla società indipendente Simon Fiduciaria la titolarità di circa il 19,19% delle azioni di Mediaset (pari al 19,95% dei diritti di voto) mantenendo, di conseguenza, una partecipazione azionaria diretta inferiore al 10% dei voti esercitabili nell'assemblea degli azionisti di Mediaset.



L'operazione è stata sollecitata dall'Agcom per via della quota di maggioranza detenuta in TIM dal conglomerato francese.



Oggi, inoltre, Mediaset ha annunciato che da lunedì 7 maggio 2018 Mario Giordano sarà Direttore Strategie e Sviluppo dell'informazione Mediaset, nell'ambito della Direzione Generale Informazione.

Giordano lascia quindi il Tg4, alla cui direzione è stata chiamata Rosanna Ragusa, che in passato ha diretto, tra l'altro, l'Agenzia News Mediaset.



© RIPRODUZIONE RISERVATA