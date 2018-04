Mediaset, Agcom: Vivendi trasferisce 19,19% a Simon Fiduciaria

(Teleborsa) - I francesi di Vivendi hanno trasferito, in data 6 Aprile 2018, alla società indipendente Simon Fiduciaria la titolarità di circa il 19,19% delle azioni di Mediaset (pari al 19,95% dei diritti di voto), mantenendo, di conseguenza, una partecipazione azionaria diretta inferiore al 10% dei voti esercitabili nell'assemblea degli azionisti di Mediaset.



Lo fa sapere l'Agcom spiegando che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha preso atto della comunicazione da parte della società francese in merito all'attuazione, nei termini fissati dall'Autorità.



Nella medesima data, Vivendi ha sottoscritto, con Simon Fiduciaria e il socio unico della stessa, Ersel SIM, un Advisory Agreement che, disciplinando in dettaglio le modalità di gestione delle azioni trasferite, stabilisce che i diritti amministrativi inerenti a tale pacchetto azionario saranno esercitati dal gestore in modo discrezionale ed autonomo da Vivendi in linea con quanto previsto nelle misure di ottemperanza.



L'Autorità, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di pluralismo, effettuerà tutti gli accertamenti necessari

diretti ad assicurare l'ottemperanza da parte di Vivendi alla delibera n. 178/17/CONS, continuando l'azione di monitoraggio sulla corretta

attuazione delle misure presentate.



Relativamente alle partecipazioni in Telecom Italia e Mediaset, l'Agcom "proseguirà l'attività di vigilanza sul rispetto da parte di Vivendi SA dell'art. 43, comma 11 del Tusmar, affinché non siano comunque poste in essere condotte che consentano di esercitare una influenza notevole sulla società Mediaset".







