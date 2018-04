Mediaset ancora sugli scudi dopo l'accordo con Sky

(Teleborsa) - Altra giornata positiva per Mediaset, che incrementa i guadagni messi a segno la vigilia mostrando un rialzo dell'1,45% a 3,36 euro. Sostenuti i volumi: ad ora sono passati di mano quasi 5 milioni di pezzi a fronte dei 7,7 milioni della media giornaliera mensile.



Il Biscione continua a beneficiare dell'accordo firmato con Sky che permetterà a Premium di sbarcare sul satellite, al colosso dei media di Rupert Murdoch di passare sul digitale.



A livello di analisi tecnica, operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 3,393 e successiva a quota 3,463. Supporto a 3,323.

