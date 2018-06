Mediaset, Confalonieri: pronti a creare broadcaster paneuropeo

(Teleborsa) - Mediaset vuole espandersi in Europa. "In un mondo in cui la stessa Sky è preda di Disney in una guerra di rilanci miliardari con Comcast è evidente che noi, che siamo un gruppo fortemente ancorato ai mercati italiano e spagnolo, dobbiamo guardare con interesse a una prospettiva di crescita internazionale nel nostro alveo naturale che è l'Europa" - ha dichiarato in assemblea il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri - . Quello che fino a poco tempo fa era considerato qualcosa di non realistico, la creazione di un broadcaster paneuropeo, oggi è un dossier presente in tutti i piani strategici dei principali gruppi del continente - ha precisato il manager - . Anche noi siamo pronti a entrare in questo scenario, l'unico possibile se pensiamo alle nostre dimensioni in Italia, alla nostra capacità di fare editoria oltre confine, la Spagna, alla nostra bravura nel confezionare contenuti tv".



"Abbiamo le carte in regola per essere trattati per quello che siamo: un grande gruppo di comunicazione, un campione nazionale in Italia e Spagna dotato dei numeri necessari per guardare a una crescita paneuropea - ha spiegato Confalonieri - . Più internazionali per creare una scala di business più ampia che permetta di perseguire opportunità che oggi non sono alla nostra portata, per rafforzare la leadership nei contenuti sia in termini di produzioni locali che di acquisizione dei diritti internazionali, per effettuare investimenti dimensionalmente adeguati in ambiti chiave per lo sviluppo quali contenuti, tecnologia, dati e infine per definire standard tecnologici e regolamentari a livello sovranazionale".



L'assemblea degli azionisti di Mediaset ha approvato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino al 2011. Fedele Confalonieri è stato confermato presidente del gruppo.

