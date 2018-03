Mediaset in cima al FTSE Mib

(Teleborsa) - Buon avvio di seduta per Mediaset , che avanza a Piazza Affari dell'1,72% a 3,068 euro.



Secondo la stampa spagnola nei giorni scorsi il Direttore Finanziario della controllata Mediaset Espana , Javier Uria, avrebbe tenuto un incontro gli investitori per parlare di tematiche molti importanti come ad esempio il mercato pubblicitario. E proprio a proposito di raccolta pubblicitaria, il manager avrebbe parlato di un primo trimestre in calo a causa soprattutto della settimana Santa, che quest'anno è caduta in marzo (lo scorso anno ad aprile). Uria ha espresso l'augurio che nel mese di aprile la raccolta possa recuperare il terreno perso.



Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 3,069 e successiva a quota 3,094. Supporto a 3,044.

