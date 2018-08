Mediaset in difficoltÃ , pesa report su controllata spagnola

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Mediaset, che esibisce una perdita secca del 5,53% sui valori precedenti.



Sul titolo del Biscione pesa il taglio del target price da parte di Morgan Stanley della controllata spagnola Mediaset Espana. Gli analisti hanno ritoccato all'ingiù il prezzo obiettivo da 6,3 a 5,3 euro.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del Biscione, che fa peggio del mercato di riferimento.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,547 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,73. Il peggioramento di Mediaset è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,48.

