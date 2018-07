Mediaset punta a tornare al dividendo. PubblicitÃ  sei mesi +2%

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi dell'anno, Mediaset registra una crescita della raccolta pubblicitaria del 2% rispetto allo stesso periodo del 2017. A dirlo è l'Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi, aggiungendo che il totale dei primi sette mesi sarà "molto migliore" di questo dato, anche grazie alla coda dei mondiali di calcio in Russia trasmessi in esclusiva dal Biscione. "Tutti i mezzi, tv, radio e web, sono in rialzo e fanno meglio del mercato", aggiunge il top manager alla presentazione dei palinsesti 2018-2019 a Montecarlo.



POSSIBILE RITORNO AL DIVIDENDO

"E' possibile che Mediaset con il bilancio 2018 torni a distribuire un dividendo" - continua l'AD - che spiega come gli ultimi siano stati "anni difficili e complicati a partire dalla vicenda Vivendi". Sul dividendo "non posso dire si o no, è troppo presto".



POSSIBILE SVILUPPO FUORI DA ITALIA E SPAGNA

Il Gruppo del Biscione punta anche ad espandersi fuori l'Italia e la Spagna. Mediaset - afferma Pier Silvio Berlusconi - sta dialogando per mettere in atto collaborazioni a livello europeo: "C'è sempre dialogo, in atto con accordi già siglati, ma concretamente all'opera non ce ne sono. Stiamo lavorando a diverse possibilità di sviluppo fuori dai confini italiano e spagnolo, è presto per dire di più, quando saremo pronti e fatti concreti lo comunicheremo, speriamo molto a breve, dipende da come evolvono il progetto e una serie di cose".

© RIPRODUZIONE RISERVATA