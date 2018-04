Mediaset-Sky, accordo nel mirino dell'Antitrust?

(Teleborsa) - L'operazione Sky-Mediaset finisce nel mirino dell'Antitrust. L'Authority vuole vederci chiaro e per questo avrebbe inviato sia a Sky sia a Mediaset una richiesta di informazioni sull'intesa commerciale resa nota venerdì scorso 30 marzo.



Lo riportano alcuni rumors di stampa che, se fossero confermati, metterebbero a tacere anche le perplessità di Amos Genish.



L'Amministratore Delegato di TIM in un'intervista non ha fatto mistero che sulla partnership che porta la pay tv sul digitale terrestre e l'offerta Premium sul satellite sarebbe stato opportuno fare un esame attento da parte delle autorità competenti.









