Mediobanca entra in Indonesia. Compass al 19,9% di BFI Finance

(Teleborsa) - Compass Banca, controllata al 100% da Mediobanca, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 19,9% di PT BFI Finance Indonesia Tbk dal consorzio Trinugraha che oggi detiene il 45,7% del capitale. Con il closing Compass diventa uno dei maggiori azionisti della società. Un'ulteriore quota dell'11% sarà acquisita da StarFinance, un veicolo che include investitori privati italiani.



Ottenute le debite autorizzazioni, il closing dell'operazione è atteso entro la fine del 2018.



L'acquisizione del 19,9% di BFI Finance è per Compass un'opzione di crescita aggiuntiva a completamento del già eccellente percorso attuato finora sul mercato domestico. L'investimento oggi è di natura finanziaria. In seguito, sarà valutata l'opportunità di trasformarlo in un investimento industriale incrementando la partecipazione; nel frattempo Compass contribuirà allo sviluppo di BFI Finance attraverso il know-how di Compass (sistemi di valutazione e recupero del credito, innovazione di prodotto nonché capacità di negoziare accordi commerciali).

