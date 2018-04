Meditalia avvia progetto di quotazione all'AIM

(Teleborsa) - Una nuova società si prepara a sbarcare all'AIM Italia, si tratta di Meditalia. La società valtellinese, specializzata nella produzione di sacche per il settore biomedicale, ha dato il via al progetto di quotazione sul listino dedicato alle piccole e medie imprese.



"Negli ultimi anni Meditalia ha intrapreso un percorso di sviluppo in collaborazione con la ricerca scientifica, in particolare nel campo degli studi sul sangue di cordone ombelicale, per puntare a un nuovo posizionamento sul mercato e alla realizzazione di prodotti innovativi nel nostro settore - ha dichiarato Giovanni Mazzaro, Presidente di Meditalia - . Il processo di quotazione in Borsa è un passo per noi molto importante, che ci permetterà di raccogliere risorse per sostenere i nostri progetti di Ricerca e Sviluppo ed espanderci in nuovi mercati, dando così il via a una promettente fase di crescita".

© RIPRODUZIONE RISERVATA