MEF precisa: "Nessuna bozza del Documento di Economia e Finanza"

(Teleborsa) - Nessuna bozza del Documento di Economia e Finanza (DEF) è ancora pronta.



La precisazione arriva dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che spiega che l'unico modello circolato tra i ministeri, e a cui fa riferimento un'agenzia di stampa, è un documento parziale ad uso interno delle amministrazioni che fa il punto sull'attuazione delle riforme già varate e su come esse si rapportino alle raccomandazioni del Consiglio Europeo.



In tale documentazione - spiega ancora il MEF - non si accenna a possibili ed eventuali indicazioni per gli anni futuri.







