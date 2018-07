Mercati cauti in avvio giornata

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. I mercati rimangono cauti in attesa dell'appuntamento clou della settimana con la BCE che domani 26 luglio si prepara a svelare le prossime mosse di politica monetaria. In focus anche l'incontro che si terrà a Washington tra il presidente USA, Donald Trump, e il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. L'incontro verterà sulla questione commerciale, e in particolar modo sui dazi al settore automobilistico europeo. Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. L'Oro è sui 1.226 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,57%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 228 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,66%.



Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Ferma Londra che scivola dello 0,20%. Performance modesta per Parigi che mostra un moderato rialzo dello 0,29%.



A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Saipem che mostra un fortissimo incremento del 2,55%. Il Gruppo ha annunciato le priorità strategiche e il nuovo assetto organizzativo. Andamento positivo per TIM che ieri 24 luglio ha svelato i conti. In salita UBI Banca, che avanza di un discreto +0,75%. Ben comprata Banca Mediolanum che segna un rialzo dello 0,69%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics che continua la seduta con -3,66%. Vendite su Ferrari che registra un ribasso dell'1,49%. Sulla stessa linea FCA in attesa dei conti. Seduta negativa per Moncler che mostra una perdita dello 0,83%. Tentenna Prysmian che cede lo 0,95%.







