Mercati europei ancora in stand-by

(Teleborsa) - Continua a sostare sui livelli di parità Piazza Affari che si allinea alla debolezza delle principali Borse Europee.



In Italia i riflettori rimangono puntati sulla politica in vista delle nuove consultazioni del Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati che si prepara a sbrogliare la matassa per la formazione del nuovo Governo. Un compito non facile per l'inquilina di Palazzo Madama che dovrà riferire a Mattarella sull'esito dei colloqui entro domani, venerdì 20 aprile 2018.



Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,236. Anche l'oro scambia sui valori della vigilia a 1.347 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 68,76 dollari per barile.



Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente invariato Francoforte che lima dello -0,04%, resta vicino alla parità Londra (+0,27%). Poco mossa Parigi (+0,21%).



Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 23.758 punti. Sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share che continua la giornata a 26.003 punti.



Buona la performance a Milano dei comparti Telecomunicazioni (+1,33%), Petrolifero (+0,57%) e Materie prime (+0,74%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti Tecnologico (-1,23%), Beni personali e casalinghi (-1,34%) e Sanitario (-0,64%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per TIM, che avanza di un discreto +1,69%, mentre il conflitto tra Elliott e Vivendi continua.



Ben comprata Leonardo, che segna un forte rialzo dell'1,15%.



Tonica Generali Assicurazioni che evidenzia un incremento dello 0,82%, nel giorno dell'assemblea dei soci.



Bilancio positivo per CNH Industrial, che vanta un progresso dello 0,73%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -1,60%.



Vendite su Moncler, che registra un ribasso dello 0,94%.



Seduta negativa per Italgas, che mostra una perdita dell'1,04%.



Discesa modesta per Buzzi Unicem, che cede l'1,08%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Credito Valtellinese (+4,27%), De'Longhi (+2,74%), Italmobiliare (+2,05%) e Mutuionline (+1,24%). Le peggiori performance, invece, si registrano su OVS, che ottiene -23,81%, all'indomani dei conti.



Retromarcia per Diasorin, con una flessione del 2,90%.



Vendite a piene mani su Juventus, che soffre un decremento del 2,40%.



Sotto pressione Danieli, che accusa un calo dell'1,76%.



















