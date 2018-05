Mercati europei deboli. A Mlano focus sui conti

(Teleborsa) - Partenza interlocutoria per le principali borse europee, dove Piazza Affari resta concentrata sugli sviluppi della situazione politica, con la ripresa delle trattative tra Movimento 5 Stelle e Lega, mentre continua la stagione delle trimestrali. Più in generale l'attenzione degli investitori è catalizzata dal dato in arrivo nel pomeriggio sull'inflazione americana.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.311,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,01%, a 71,86 dollari per barile.



Sale lo spread, attestandosi a 138 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,93%.



Tra i listini europei resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,27%. Resta vicino alla parità Londra (+0,1%). Piatta Parigi, che tiene la parità. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,27% sul FTSE MIB.



Buona la performance a Milano del comparto Chimico, che riporta un +0,41% sul precedente. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti Utility (-2,11%), Materie prime (-1,11%) e Telecomunicazioni (-1,04%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Poste Italiane, con un progresso del 2,47% grazie ai conti del primo trimestre.



I risultati trimestrali galvanizzano anche Unicredit, che mostra un incremento dell'1,71%. Tonica BPER che evidenzia un bel vantaggio dell'1,06%.



Moncler avanza dello 0,71%. I più forti ribassi, invece, si verificano su A2A, che continua la seduta con -4,40%.



Crolla Banco BPM, con una flessione del 3,48% all'indomani dei conti dei primi tre mesi.



Vendite a piene mani su Enel, che soffre un decremento del 2,44% nonostante i buoni numeri sul primo trimestre 2018.



Saipem scende dell'1,56%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Datalogic (+3,45%), RCS (+2,18%), Mutuionline (+1,37%) e Zignago Vetro (+1,18%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Tod's, che continua la seduta con -1,99%.

