Mercati europei positivi in avvio

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia, dopo la chiusura al rialzo di Tokyo sui massimi toccati da Wall Street.



Il clima politico più disteso in Spagna e Italia sembra favorire gli acquisti, anche se resta di sottofondo la questione dazi.



Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,25%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.297,6 dollari l'oncia. Il prezzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) sale a 64,96 dollari per barile.



Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 238 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,88%.



Tra le principali Borse europee Francoforte mostra un rialzo dello 0,32%, resta vicino alla parità Londra mentre Parigi segna un aumento dello 0,41%.



Segno più per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,59%.



Buona la performance a Milano dei comparti Banche (+1,21%), Telecomunicazioni (+1,15%) e Automotive (+1,04%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+2,26%): Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e il Consorzio Cepav due, di cui Saipem attualmente detiene una partecipazione pari al 59%, hanno firmato il contratto per la realizzazione del primo lotto costruttivo della tratta Alta Velocità/Alta Capacità Brescia - Verona. In denaro BPER (+2,24%), Fiat Chrysler (+1,43%) e Telecom Italia (+1,01%) dopo l'ok dell'Agcom al progetto di separazione societaria rete TIM.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Zignago Vetro (+1,70%), Reply (+1,70%), Cattolica Assicurazioni (+1,65%) e Cerved Group (+1,43%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Popolare di Sondrio -1,13%. Sostanzialmente debole Rai Way, che registra una flessione dello 0,89%. Si muove sotto la parità Mutuionline, evidenziando un decremento dello 0,89%. Contrazione moderata per Ansaldo, che soffre un calo dello 0,65%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA