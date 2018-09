Mercati europei riflessivi in avvio

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, dopo il finale negativo di Tokyo e di Wall Street.



L'Euro / Dollaro USA viaggia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia a 1.198,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 67,94 dollari per barile.



Ottimo il livello dello spread, che scende fino a 236 punti base, con un calo di 18 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,84%. Oggi, 7 settembre 2018, Moody's pubblica la revisione del merito di credito per l'Italia.



Nello scenario borsistico europeo senza slancio Francoforte e Londra mentre Parigi mostra un moderato rialzo dello 0,20%.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 20.536 punti.



In buona evidenza a Milano i comparti telecomunicazioni (+1,13%), viaggi e intrattenimento (+0,45%) e beni per la casa (+0,43%). Nel listino, i settori materie prime (-0,61%), chimico (-0,57%) e media (-0,42%) sono tra i più venduti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Unipol, che avanza di un discreto +1,87%. Ben comprata Telecom Italia, che segna un forte rialzo dell'1,30%. Resistente Moncler, che segna un piccolo aumento dello 0,86%. Poste Italiane avanza dello 0,63%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics a -1,54%. Sostanzialmente debole Tenaris, che registra una flessione dello 0,83%. Si muove sotto la parità Prysmian, evidenziando un decremento dello 0,60%. Contrazione moderata per Mediaset, che soffre un calo dello 0,57%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Juventus (+3,35%), Gima Tt (+1,36%), Salini Impregilo (+1,25%) e Banca Farmafactoring (+1,07%). I più forti ribassi, invece, si verificano su doBank -2,36%. Calo deciso per Aquafil, che segna un -1,23%. Sottotono Rai Way che mostra una limatura dello 0,98%. Dimessa Saras, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

