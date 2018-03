Mercati in stand-by. Piazza Affari prudente

(Teleborsa) - Piazza Affari apre l'ultime sessione della settimana in lieve rialzo in un'Europa che preferisce allinearsi alla debole performance di Wall Street e dei Listini asiatici.



Continuano dunque a prevalere i timori per una guerra commerciale alla luce della politica protezionistica avviata dal Presidente statunitense Donald Trump.



Dal fronte macroeconomico, in agenda i prezzi al consumo in Eurozona, indicatore monitorato con molta attenzione dalla Banca Centrale Europea.



Dagli USA arriveranno invece i dati sull'avvio di cantieri e permessi edilizi, quelli sulla produzione industriale e la fiducia dell'Università del Michigan.



Grande cautela in vista del meeting del FOMC di mercoledì prossimo in occasione del quale la Federal Reserve dovrebbe procedere al primo aumento dei tassi di interesse del 2018.



Sul valutario nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,231.



Tra le commodities, l' oro è stabile a quota 1.318,1 dollari l'oncia mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza dello 0,38%. Ieri l'AIE ha alzato le stime sulla domanda di greggio.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a 139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,97%.



Tra i mercati del Vecchio Continente ferma Francoforte , che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra , che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi , che passa di mano sulla parità.



Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,24%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 25.074 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,3%), come il FTSE Italia Star (0,3%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben impostata Unicredit , che mostra un incremento dell'1,42%.



Tonica Telecom Italia che evidenzia un vantaggio dell'1,14% all'indomani della richiesta del fondo Elliott di sostituire sei consiglieri.



Guadagno moderato per Italgas , che avanza dello 0,89%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su CNH Industrial che cede lo 0,99% su prese di profitto.



Profit taking anche su Leonardo , che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano vola Salini Impregilo (+4,18%), che ieri ha alzato il velo sul bilancio. Ancora denaro su Maire Tecnimont (+4,08%) e MARR (+2,35%), che continuano a beneficiare della buona acoglienza riservata dagli investitori ai bilanci presentati nei giorni precedenti.



I più forti ribassi, invece, si verificano su El.En , che lascia sul parterre il 4,86%.

