Mercati positivi. Milano resta alla finestra

(Teleborsa) - Piazza Affari prosegue incerta fra denaro e lettera, mentre fanno decisamente meglio altri mercati europei che guardano con ottimismo alla stagione delle trimestrali.



Gli investitori seguiranno anche oggi l'intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell alla commissione Servizi finanziari della Camera. Ieri in un analogo intervento al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA ribadendo che la Fed intende aumentare gradualmente il tasso di interesse.



Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,33%. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,45%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,69%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota 220 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,47%.



Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte, registra una plusvalenza dello 0,64%. Guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,56%. Parigi, segna un incremento marginale dello 0,45%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15% sul FTSE MIB.



tecnologia (+2,27%), costruzioni (+1,03%) e chimico (+0,79%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti bancario (-1,32%), telecomunicazioni (-0,74%) e beni per la casa (-0,64%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano STMicroelectronics, che mostra un forte aumento del 2,52% correndo insieme al comparto tech europeo.



Nel settore automotive, andamento positivo per CNH Industrial, +1,96% in attesa dei conti di bilancio che diffonderà a fine mese.



Tra le banche in affanno, sale Banca Generali, +0,92%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -1,96%. Vendite su UBI Banca, che registra un ribasso dell'1,76%. Seduta negativa per Banco BPM, che mostra una perdita dell'1,75%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Juventus (+3,67%), Piaggio (+3,50%), Italmobiliare (+2,70%) e Reply (+2,69%). Le peggiori performance, invece, si registrano su De'Longhi, -4,11% dopo la valutazione negativa di Kepler Cheuvreux: il broker ha tagliato il giudizio a "hold" ed il target price a 23,5 euro..

© RIPRODUZIONE RISERVATA