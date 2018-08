Mercati positivi su nuovi negoziati USA-Cina. A Milano cade Atlantia, non fa prezzo

(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità, sulla scia dei nuovi negoziati USA-Cina sul commercio.



A Piazza Affari, si registra in particolare la pressione ribassista sul titolo Atlantia che non riesce a fare prezzo e mostra un calo teorico del 23,53%. Sulle azioni del Gruppo proprietario di Autostrade per l'Italia pesa il crollo di una parte del viadotto Morandi sull'autostrada A10, ma soprattutto l'annuncio del premier Conte dell'intenzione del Governo di procedere con la revoca della concessione.



Sul mercato Forex, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,137. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,23%.



Sale lo spread, attestandosi a 284 punti base, con un incremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,15%.



Nello scenario borsistico europeo composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,21%. Londra, segna un +0,22% e Parigi un +0,27%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 20.793 punti, con uno scarto percentuale dello 0,54%.



Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti alimentare (+1,03%) e costruzioni (+0,51%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti viaggi e intrattenimento (-1,34%), utility (-0,83%) e beni industriali (-0,66%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Unipol (+2,41%), Campari (+1,35%), Brembo (+1,14%) e Buzzi Unicem (+0,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -3,07%. Tra le banche, sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell'1,90%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Aeroporto di Bologna (+1,07%), Diasorin (+0,68%), Interpump (+0,60%) e Beni Stabili (+0,54%). Scivola dell'8,3% invece ASTM.

