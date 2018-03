Mercati tonici. Vola TIM,Â cade Atlantia

(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono la seduta in forte rialzo, dopo aver trascorso la prima parte della sessione all'insegna del nervosismo. A prevalere sul sentiment degli investitori, sono stati nuovamente i timori per una guerra commerciale alla luce della politica protezionistica del presidente, USA Donald Trump, pronto a nuovi dazi soprattutto a discapito della Cina.



Vuota l'agenda macroeconomica del Vecchio Continente, fatta eccezione per i prezzi al consumo francesi, rivisti al rialzo.



In focus il settore automobilistico dopo i positivi numeri sulle immatricolazioni di auto in Unione Europea, e quello bancario nel giorno in cui la Banca Centrale Europea ha pubblicato l'Addendum sugli NPL, giudicato "soft" dagli operatori.



Prevale la cautela sull' Euro / Dollaro USA , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 61,2 dollari per barile.



Lieve calo dello spread , che scende a 140 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,97%.



Tra i mercati del Vecchio Continente buoni spunti su Francoforte , che mostra un ampio vantaggio dello 0,88%. Resta vicino alla parità Londra (+0,1%), e Parigi avanza dello 0,65%. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dell'1,16%, a 22.713 punti.



Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,86 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,63 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 274.550, rispetto ai 296.416 precedenti.



Su 226 titoli trattati a Piazza Affari, 64 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 146. Invariate le rimanenti 16 azioni.



Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti Telecomunicazioni (+2,50%), Assicurativo (+2,01%) e Tecnologico (+1,96%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto Materie prime , che ha riportato una flessione di -0,85%.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo CNH Industrial (+2,97%), Telecom Italia (+2,83%). Elliott ha chiesto la sostituzione di 6 membri del CdA mentre secondo indiscrezioni Vivendi sarebbe propensa ad appoggiare la strategia che proporrà il fondo guidato da Paul Singer.



Bene inoltre Generali Assicurazioni (+2,51%) e Leonardo (+2,38%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Atlantia , che ha terminato le contrattazioni a -2,33%. Secondo gli analisti gli investitori sono spaventati dalla complessità e dalla portata economica del deal per rilevare Abertis.



Tra i petroliferi, pensosa Tenaris , con un calo frazionale dello 0,87%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cairo Communication (+6,75%), MARR (+6,04%), El.En (+5,83%) e Maire Tecnimont (+5,61%). Giù Mondadori , che ha chiuso a -3,38%.

