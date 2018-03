Mercato e analisti premiano il bilancio di Marr

(Teleborsa) - Il bilancio mette le ali a Marr , in rialzo del 3,64% a Piazza Affari con volumi di scambio superiori alla media.



Ieri la società attiva nella ristorazione ha annunciato un aumento a doppia cifra dell'utile netto e un dividendo in crescita a 0,74 euro rispetto agli 0,70 distribuiti nel 2016.



Oggi Kepler Cheuvreux ha alzato il target price della società a 25,5 euro confermando il giudizio "buy".



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 23,73 e successiva a quota 24,65. Supporto a 22,81.

