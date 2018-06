MercoledÃ¬ 20 giugno, riparte da oggi il volo diretto Lamezia-Toronto

(Teleborsa) - Di nuovo attivo da oggi mercoledì 20 giugno il collegamento aereo diretto stagionale Calabria-Canada. Si tratta di un volo settimanale (ogni mercoledì fino al 3 ottobre 2018) operato dalla compagnia canadese Air Transat con Airbus A330 con partenza da Lamezia e destinazione Toronto.



Dall'aeroporto di Lamezia è così anche possibile raggiungere, con un volo in coincidenza, la città di Vancouver sull'Oceano Pacifico, nel Canada dell'Ovest in British Columbia. Air Transat ha avviato collegamenti tra il Canada e la Calabria da oltre un decennio e risponde alla domanda che si produce nella stagione estiva in chiave turistica, come pure da chi residente nel Paese del nord America conserva legami con la terra d'origine.





