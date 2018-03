Mersch: BCE non Ã¨ ancora pronta a un cambio di rotta sui tassi

(Teleborsa) - "Qualsiasi cambiamento di politica monetaria è sempre uno choc per l'economia". A lanciare l'avvertimento Yves Mersch, membro del Consiglio direttivo della BCE.



Nel corso di un'intervista al Luxemburger Wort, Mersch ha ribadito che la BCE non è "ancora pronta, in questo momento, a cambiare i tassi di interesse".





Una posizione che ricalca le parole di Mario Draghi. Il Governatore della BCE, intervenendo stamane a un convegno a Francoforte, ha spiegato: "la politica monetaria deve essere ancora paziente, persistente e prudente" .









