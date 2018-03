Metalli, scorte generalmente in calo presso il LME tranne l'alluminio

(Teleborsa) - Ancora in calo, nell'ultima settimana, le scorte di metalli stoccati e in attesa di consegna presso i magazzini (wharehouse) del London Metal Exchange (LME), ad ecezione per quelle di alluminio.



Secondo il LME, nella settimana a gioved├Č 15 marzo 2018, le scorte di alluminio sono salite di 16.275 tonnellate (+1,6%) a 1.311.900 t, mentre quelle di rame sono scese di 500 tonnellate (-0,16%) a 319.325 t, quelle di zinco di 1.425 tonnellate (-0,69%) a 206.350 t, quelle di piombo di 200 tonnellate (-0,15%) a 130.925 t.



Quasi invariati gli stocks di nickel che variano di 48 tonnellate (+0,01%) a 325.386 t, mentre quelli di stagno si riducono di 50 tonnellate (-2,92%) a 1.660 t.

© RIPRODUZIONE RISERVATA