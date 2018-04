Metalli, scorte in calo presso le warehouse di Londra

(Teleborsa) - Sempre in calo le scorte di metalli stoccati e in attesa di consegna presso i magazzini (wharehouse) del London Metal Exchange (LME), che confermano la discreta domanda del settore industriale ed una ripresa dell'economia.



Secondo il LME, nella settimana a gioved├Č 5 aprile 2018, le scorte di alluminio sono scese di 5.000 tonnellate (-0,4%) a 1.265.350 t e quelle di rame sono calate di 5.225 tonnellate (-1,4%) a 372.850 t. In calo anche quelle di zinco, che variano di 2.175 tonnellate (-1%) a 207.325 t, quelle di nickel di 288 tonnellate (-0,1%) a 318.432 t e quelle di stagno di 25 tonnellate (-1,2%) a 2.050 t.



Crescono marginalmente, invece, gli stocks di piombo, riportando un aumento di 125 tonnellate (+0,10%) a 129.150 t.

