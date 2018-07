Meteo, caldo record in tutta Italia: al Centro-Nord temperature fino a 38Â°, tanta afa al Sud

(Teleborsa) - Dopo un avvio incerto, l'estate entra nel vivo. Un'ondata di caldo africano ha invaso l'Italia con le temperature, già bollenti, che nei prossimi giorni, si alzeranno ulteriormente. Se al Centro-Nord ci saranno picchi di 38°, al Sud saranno più basse ma l'afa si farà comunque sentire



Caldo eccezionale anche in Francia e Germania dove è stato raggiunto il picco record di 38 gradi ma i metereologi si aspettano ulteriori aumenti per le prossime ore.



"La prossima settimana – spiegano ancora i meteorologi del Centro Epson Meteo – il caldo intenso sarà ancora protagonista per l'arrivo dell'anticiclone nordafricano. In Val Padana, nei fondovalle alpini e nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole i termometri potranno superare i 35 gradi, non si possono escludere punte vicine ai 40 gradi, con il disagio di un clima afoso specie al Nord".



AL VIA ESODO ESTIVO, BOLLINO ROSSO SULLE AUTOSTRADE - Intanto, fine settimana da "bollino rosso" sulle strade delle vacanze. Traffico intenso nell'ultimo week end di luglio, che è anche il primo che dà ufficialmente il via al primo esodo estivo per una bella fetta di italiani.

