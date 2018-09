Mette il turbo l'indice delle societÃ  assicurative (+2,13%)

(Teleborsa) - Balza il settore assicurativo italiano a sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'EURO STOXX Insurance.



Il FTSE Italia Insurance ha aperto a quota 15.065,13 con un'impennata del 2,13% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, il comparto assicurativo dell'Area Euro che si ferma a quota 263,24, dopo aver esordito a 263,04.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice assicurativo, grande giornata per Unipol, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,75%.



Svetta Poste Italiane che segna un importante progresso del 2,37%.



Vola Generali Assicurazioni, con una marcata risalita del 2,03%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, ottima performance per Cattolica, che scambia in rialzo del 3,97%.

