Micro Focus -55% a Londra su partenza Hsu e allarme ricavi

(Teleborsa) - Giornata da incubo per Micro Focus , che sta crollando a Londra con una discesa del 55% che ha dimezzato il valore dei titoli.



La software company ha annunciato le dimissioni con effetto immediato del Chief Executive Officer Chris Hsu e ha lanciato un allarme sui ricavi per l'anno fiscale 2018, spiegando che caleranno più del previsto, ossia del 6-9%. In passato aveva preannunciato un peggioramento del 2-4%.



Hsu sarà sostituito dall'attuale Chief Operating Officer Stephen Murdoch.

