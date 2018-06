Migranti, concluso il mini vertice di Bruxelles. Conte: "Molto soddisfatti"

(Teleborsa) -

Superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che "chi sbarca in Italia, sbarca in Europa". Questa la proposta che l'Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei riuniti a Bruxelles per la riunione informale sui migranti.



CONTE SODDISFATTO - Subito dopo la conclusione del mini summit arriva il messaggio di soddisfazione che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte affida a twitter: "Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo", dice il premier, che alla riunione informale ha presentato un documento italiano che propone un "radicale cambio di approccio sul tema".



Ovviamente posizione ancora lontane con la cancelliera tedesca Angela Merkel che media ponendo l'accento sulla "molta buona volontà" all'opera per conciliarle. Più duro, invece, il presidente francese Emmanuel Macron, che ha sottolineato come siano state tolte dal tavolo della discussione alcune proposte "non in linea con i nostri valori".