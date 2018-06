Migranti, Salvini: "Obiettivo rilancio rapporti bilaterali su energia e commercio con Libia"

(Teleborsa) - Dopo gli incontri tenuti ieri dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini in Libia sui problemi complessi dell'immigrazione, stamane, entrando all'Assemblea di Confartigianato, ha dichiarato a Teleborsa che l'Italia intende rilanciare i rapporti commerciali ed energetici con Tripoli.



A questo proposito, Salvini ha preannunciato che si terrà a settembre un vertice Italia-Libia per affrontare questi temi. Il leader della Lega si è detto anche "entusiasta" di come si sono svolti i colloqui.

