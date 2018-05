Milano/Bergamo, "diretto" Blue Panorama per Capo Verde

(Teleborsa) - Volo settimanale di Blue Panorama da Milano/Bergamo e l'aeroporto Amilcar Cabra di Sal, Capo Verde. Il collegamento, in collaborazione con CaboVerdeTime, è stato inaugurato oggi mercoledì 16 maggio e sarà operativo, appunto ogni mercoledì, fino al prossimo 12 settembre. Dal 22 settembre 2018 verrà invece effettuato ogni sabato.



"Con questo nuovo collegamento e con la prossima introduzione del quinto Boeing 737-800 Next Generation Blue Panorama prosegue l'ampliamento del network per destinazioni leisure - ha detto Giancarlo Zeni, Amministratore Delegato della Compagnia - incrementando i propri servizi appunto dall'aeroporto di Milano/Bergamo Orio al Serio, una delle nostre basi operative".



"L'avvio del collegamento con Capo Verde - ha dichiarato Giacomo Cattaneo, direttore aviation della società di gestione aeroportuale SACBO – rafforza la collaborazione con Blue Panorama Airlines e nel contempo siamo felici della continuità di presenza del tour operator CaboVerdeTime, che consolida la propria presenza sullo scalo bergamasco".

