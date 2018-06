Milano brilla su ritrovata serenitÃ  politica

(Teleborsa) - Partenza sprint per la borsa milanese sul ritrovamento della stabilità politica. Oggi alle 16.00 giureranno i ministri del nuovo governo politico M5S-Lega. Positive anche le altre borse europee nonostante il finale in rosso di Wall Street e Tokyo sulle tensioni commerciali.



Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA a 1,169. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Stabile anche il Petrolio (Light Sweet Crude Oil).



Lo Spread migliora, toccando i 243 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,83%.



Tra gli indici di Eurolandia bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,58% dopo il tonfo di ieri sul crollo Deutsche Bank, sostanzialmente tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,67%, andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +0,92%.



A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+2,5%), che raggiunge i 22.328 punti.



Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Banche (+3,66%), Assicurativo (+2,74%) e Chimico (+2,51%). Il settore Tecnologico, con il suo -1,12%, si attesta come peggiore del mercato.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM +5,79% sulla cartolarizzazione di crediti in sofferenza per 5,1 mld, UBI Banca (+4,83%), BPER (+4,29%), Saipem (+4,25%) e Unipol (+4,25%). Sotto la lente FCA +2,37% nel giorno della presentazione del Piano industriale e della diffusione delle immatricolazioni. I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che avvia la seduta con un -1,57%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca Ifis (+5,02%), Cattolica Assicurazioni (+4,83%), Falck Renewables (+4,74%) a lavoro in Norvegia e IGD (+3,99%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Aeroporto di Bologna -1,11%.



Sull'AIM Italia debutto entusiasmante per Grifal +13,08%. Sotto i riflettori Bio On +5,29%, che insieme a GIMA TT ha dato vita a una nuova società per il mondo del tabacco.

