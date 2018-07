Milano in rosso insieme alle borse europee

(Teleborsa) - Piazza Affari si mostra in rosso a metà giornata, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Gli investitori non si sbilanciano in attesa dell'appuntamento clou della settimana con la BCE che domani 26 luglio si prepara a svelare le prossime mosse di politica monetaria. In focus anche l'incontro che si terrà a Washington tra il presidente USA, Donald Trump, e il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. L'incontro verterà sulla questione commerciale, e in particolar modo sui dazi al settore automobilistico europeo.



A Piazza Affari, occhi puntati su FCA che scivola in fondo al principale listino milanese. Il gruppo ha annunciato i conti nello stesso giorno in cui è morto l'ex-amministratore delegato Sergio Marchionne che, oggi 25 luglio, si è spento a Zurigo.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. In salita dello 0,58% l'oro, che continua la sessione a quota 1.224,5 dollari l'oncia.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 225 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,64%.



Nello scenario borsistico europeo discesa modesta per Francoforte che cede un piccolo -0,68%. Seduta negativa per Londra che mostra una perdita dello 0,82%. Parigi lima dello 0,04%



Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,71%. Sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share che scambia in calo dello 0,60%.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Mediobanca (+2,11%), Campari (+1,32%), A2A (+1,20%) e Telecom Italia (+1,48%). Tonica Saipem che ha annunciato una nuova struttura organizzativa. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fiat Chrysler, che prosegue le contrattazioni a -9,50%. Pessima performance per STMicroelectronics che registra un ribasso del 5,7%. Il gruppo stamane ha annunciato i conti. Sessione nera per Exor, che lascia sul tappeto una perdita del 3,31%. In caduta libera Ferrari che affonda del 2,14%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Credito Valtellinese (+6,58%), Amplifon (+4,66%), Tod's (+1,97%) e Ascopiave (+1,75%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Datalogic che prosegue le contrattazioni a -3,92%. Pesante Juventus, che segna una discesa di ben -2,44 punti percentuali. Giornata no per Technogym, che crolla del 2,21%. Sensibili perdite per IGD, in calo del 2,09%.







