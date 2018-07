Milano viaggia al rialzo insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) - Procede sull'onda degli acquisti la Borsa di Milano. Partita in pole position rispetto all'Europa, Piazza Affari tenta il rimbalzo dopo la brutta giornata di ieri 23 luglio, in cui il listino milanese è stato trascinato al ribasso dai titoli della Galassia Agnelli che hanno risentito della fine dell'era Marchionne. Oggi è tutt'altra musica con CNH Industrial che guida il rimbalzo dei titoli legati a FCA che sale dell'1,79%. Bene anche Ferrari ed Exor.



I riflettori sono puntati sulla BCE che, questa settimana, si prepara a svelare le sue mosse di politica monetaria.



Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,17. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,50%.



Torna a salire lo spread, attestandosi a 229 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,68%.



Tra i mercati del Vecchio Continente ben impostata il Francoforte che mostra un incremento dell'1,38%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,78%. Fa bene Parigi che avanza dello 0,89%.



Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,85%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso.Sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share che aumenta dello 0,80%.



Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+4,52%), Unicredit (+2,71%), CNH Industrial (+2,17%) e Banca Generali (+2,02%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Terna, che continua la seduta con -1,36%. Soffre A2A che evidenzia una perdita dell'1,26%. Preda dei venditori Italgas, con un decremento dell'1,19%. Sostanzialmente debole Snam che registra una flessione dello 0,63%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Credito Valtellinese (+12,79%), Amplifon (+7,63%) che ha siglato l'accordo per l'acquisizione del gruppo GAES. In salita Banca Farmafactoring (+2,02%) e Brunello Cucinelli (+1,97%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit, che ottiene -3,15%. In caduta libera Hera che affonda del 2,3%. Si concentrano le vendite su IREN che soffre un calo dell'1,41%.Vendite su ASTM che registra un ribasso dell'1,39%.





