MIT, nasce il Partenariato per la logistica e i trasporti

(Teleborsa) - Nasce il Partenariato per la logistica e i trasporti. In attuazione della Legge di Bilancio 2018, infatti, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto che dà il via al nuovo organismo che avrà il compito di svolgere attività propositiva, di studio, monitoraggio e consulenza al MIT, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti.



Il Partenariato è stato istituito in considerazione della centralità della logistica per l'economia e il benessere del Paese. Il contributo della logistica e dei trasporti è stato fondamentale in Italia per la crescita del PIL e una migliore organizzazione logistica che superi il gap rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea può dare un ulteriore contributo, spiega il Ministero in una nota.



All'interno del Partenariato saranno attivati Tavoli specifici di approfondimento, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale dei nuovi sistemi di infrastrutture, nonché all'innovazione nella logistica e nei trasporti.



I lavori del nuovo organismo verranno presentati al Parlamento attraverso una relazione annuale sullo stato della logistica e dei trasporti del Paese.







