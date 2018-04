MIT sigla protocollo d'intesa con sindacati su qualitÃ  del lavoro in edilizia e trasporti

(Teleborsa) - Via libera al protocollo d'intesa sulle "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti".

Il documento è stato siglato oggi 13 aprile tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, finalizzato al raggiungimento di standard qualitativi in materia di lavoro, nell'ambito dell'edilizia e dei trasporti. Dal confronto tra relazioni industriali, condiviso negli anni con le parti sociali, sono state individuate delle priorità di intervento sugli aspetti di salute e sicurezza, regolarità e legalità, qualificazione degli appalti e delle stazioni appaltanti.



L'obiettivo del protocollo è di individuare i principi, le soluzioni e gli strumenti idonei a favorire la qualità del lavoro nei settori dei trasporti, della logistica e dell'edilizia.



Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa, il MIT e le organizzazioni sindacali condividono 10 principi, quali strategie e modalità di affidamento di lavori e servizi, mercato del lavoro, formazione sul lavoro, sicurezza sul lavoro, contratti pirata e dumping, welfare aziendale, pari opportunità e conciliazione, partecipazione, informazione e confronto, rappresentanza sindacale e datoriale, legalità e osservatorio permanente sulla qualità del lavoro".



Per dare attuazione al protocollo d'intesa, è stato istituito un "Osservatorio permanente sulla qualità del lavoro", che avrà il compito di promuovere i principi enunciati nel protocollo e valorizzare le best practices e individuare le misure di miglioramento possibili per l'applicazione dei principi contenuti nel documento.

