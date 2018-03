Mittel in rialzo all'indomani dei conti

(Teleborsa) - Mittel in netto rialzo a Piazza Affari. Il titolo mostra una salita dell'1,66% all'indomani dei conti 2017, rivelati ieri 21 marzo, a mercati chiusi.



Il gruppo torna all'utile nel 2017, con un risultato netto di 16,9 milioni. Lo comunica la società dopo il consiglio di amministrazione sul bilancio annuale. L'esercizio 2017 ha avuto pero' una durata di 15 mesi (dal primo ottobre 2016 al 31 dicembre 2017) per la decisione di spostare da fine settembre a fine dicembre la data di chiusura del bilancio.



Nel precedente bilancio di 12 mesi c'era una perdita netta di 4,506 milioni.



Il CdA ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti, convocata per il 26 aprile, "l'assegnazione gratuita ai soci un'azione propria in portafoglio ogni 13 azioni possedute da ciascun socio diverso da Mittel, a titolo di dividendo straordinario".

