Mittel, risultati in crescita nel semestre

(Teleborsa) - Mittel ha chiuso il primo semestre con ricavi netti sono pari ad 55,9 milioni di euro che si confrontano con 15,3 milioni al 30 giugno 2017.



L'Ebitda, beneficiando della marginalità espressa dai nuovi investimenti nonché dal contenimento dei costi centrali, risulta in significativo miglioramento e pari 7,9 milioni (al 30 giugno 2017 era negativo per Euro 3,5 milioni).



L'utile netto di pertinenza del Gruppo nel semestre è pari ad Euro 3,5 milioni (nel primo semestre 2017, escludendo l'effetto non ricorrente generato dalla vendita di azioni Livanova PLC per Euro 15 milioni, lo stesso sarebbe stato negativo per Euro 2,6 milioni).







