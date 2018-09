Mittel stoppa Progetto Co-Val. Il prezzo dell'opa "non Ã¨ congruo"

(Teleborsa) - Il Consiglio d'Amministrazione di Mittel stoppa l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Progetto Co-Val. Lo si legge in una nota del CdA della società, che parla di "corrispettivo non congruo dal punto di vista finanziario".



Il prezzo offerto era stato di 1,75 euro per azione è stato ritenuto troppo basso dal board di Mittel. La società si è avvalsa della consulenza della Banca d'affari statunitense Lazard, in qualità di esperto indipendente. Ora per Progetto Co-Val si aprono due possibilità, ritirare l'offerta o tentare un rilancio.



Intanto, lo scorso 14 settembre Mittel ha presentato il bilancio del primo semestre 2018. Utili a 3,5 milioni di euro (in calo dai 12,5 di giugno 2017), mentre il fatturato si attesta a 55,9 milioni.

