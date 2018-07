Mittel vola verso prezzo OPA, Progetto Co-Val annuncia offerta totalitaria a 1,75 euro/azione

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Mittel, che tratta in rialzo del 5,09%.



A fare da assist alle azioni, è l'OPA obbligatoria sul titolo, a 1,75 euro per azione, lanciata da Progetto Co-Val, che già controlla il 38,853%. L'OPA non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni e non è finalizzata al delisting.



L'obbligo di promuovere l'offerta consegue al perfezionamento dei conferimenti di azioni nel nuovo veicolo effettuati da Seconda Navigazione e da Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, già azionisti di Mittel con rispettivamente il 26,471% e il 12,382%.



L'offerta viene lanciata di concerto con Blue Fashion Group, che detiene direttamente lo 0,073% del capitale di Mittel, e Franco Stochhi (amministratore di Progetto Co-Val) con lo 0,046%.



L'offerta riguarda il 61,028% del capitale sociale di Mittel.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mittel rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Mittel, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,74 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,785 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,725.



