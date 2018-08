Mnuchin: "nuova intesa commerciale con il Messico grande passo avanti"

(Teleborsa) - "Si tratta di un grande passo avanti per il commercio". Lo ha dichiarato il segretario statunitense al Tesoro, Steven Mnuchin, commentando l'accordo preliminare sul commercio con il Messico annunciato ieri 27 agosto dal presidente Trump.



"Il nostro obiettivo è di provare a far salire a bordo il Canada velocemente", altrimenti Washington procederà solo con Città del Messico, ha aggiunto Mnuchin. "Questo è un grande accordo per i lavoratori americani".



Per quanto riguarda l'Ue, Mnuchin ha detto:"stiamo facendo progressi" nei negoziati con Bruxelles, facendo riferimento alla tregua commerciale del luglio scorso tra il presidente americano Donald Trump e quello della Commissione europea, Jean Claude Juncker.



Riguardo alla Cina, il segretario statunitense al Tesoro ha detto che "siamo stati molto chiari. Abbiamo bisogno di un miglior accesso al mercato cinese, di un commercio equo", affermando che le questioni in gioco "non saranno risolte in uno o due incontri".







