MobilitÃ  sostenibile, Milano la cittÃ  piÃ¹ virtuosa

(Teleborsa) - Quattro città italiane analizzate e comparata sul metro della mobilità sostenile. L'associazione ambientalista Greenpeace ha diffuso un rapporto, realizzato dal Wuppertal Institute, in cui vengono messe a confronto Milano, Torino, Roma e Palermo in materia di sostenibilità dei trasporti.



I dati raccolti ai fini dello studio sono stati comunicati direttamente dalle amministrazioni coinvolte. L'analisi ha preso in considerazione 5 parametri: sicurezza stradale, qualità dell'aria, gestione della mobilità, trasporti pubblici e mobilità attiva. Milano si posiziona senza sorprese in cima alla graduatoria, staccando nettamente le altre tre città.



Il capoluogo lombardo ha mostrato buone performance in materia di trasporto pubblico e mobility management. Ad esempio solo il 43% dei milanesi utilizza un mezzo privato per gli spostamenti quotidiani, a fronte del 75% di Palermo. Torino è risultata essere la città con le strade più insicure. A Roma invece c'è una mobilità fortemente congestionata, dovuto ad indirizzi molto deboli di mobility management, dovuti anche alla crisi dell'ATAC.



Per quanto riguarda il capitolo inquinamento, tutte e quattro le città presentano livelli di concentrazioni di biossido di azoto (gas tipico delle emissioni dei veicoli diesel) superiori ai massimi previsti, con Torino in pole position in questa ingenerosa classifica.



"La mobilità sostenibile è un progetto concretissimo anche nel nostro Paese dove, tra molte difficoltà, si fanno strada innovazioni importanti e vengono approvati i primi piani per superare la mobilità privata fossile", dichiara Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di Greenpeace. L'obiettivo è chiaro: superare quanto prima la mobilità privata a motore, un sistema fossile che danneggia il clima e peggiora drasticamente la vita nelle nostre città.

