Modesto rialzo per il settore automotive dell'Italia (+0,22%), scambi in positivo per Sogefi

(Teleborsa) - Si muove con moderazione il comparto italiano auto e ricambi, che viaggia poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 204.623,17, con una risalita di appena 451,79 punti rispetto alla vigilia, mentre l'indice europeo del settore auto e ricambi segna un forte incremento dell'1,25% a 523,3.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice automotive, bene Fiat Chrysler, con un rialzo dell'1,07%.



Seduta senza slancio per Pirelli, che riflette un moderato aumento dello 0,81%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, seduta positiva per Sogefi, che avanza bene dell'1,99%. © RIPRODUZIONE RISERVATA CONDIVIDI NOTIZIA