MolMed e Orchard Therapeutics insieme nella terapia genetica per malattie rare

(Teleborsa) - MolMed avvia una partnership con Orchard Therapeutics nel settore delle terapie geniche per la cura delle malattie rare.



La partnership garantirà la continuità dell'accordo strategico di Sviluppo e Produzione sottoscritto tra MolMed e GlaxoSmithKline.



GlaxoSmithKline (GSK) e Orchard Therapeutics hanno sottoscritto un accordo strategico in base al quale Orchard Therapeutics acquisisce il portafoglio di terapie per malattie rare di GSK, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione di leader globale nelle terapie geniche per malattie rare. L'acquisizione garantirà la continuità dello sviluppo dei programmi e dell'accesso ai pazienti: Strimvelis, prima terapia genica autologa ex-vivo per la cura di bambini affetti da immunodeficienza ADA-SCID, approvata da EMA nel 2016, i due programmi in sperimentazione clinica avanzata a scopo registrativo relativi alla leuco distrofia metacromatica (MLD), e alla sindrome di Wiskott Aldrich (WAS), e un programma in fase di sviluppo clinico sulla beta talassemia. Orchard Therapeutics assumerà tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo strategico tra GSK e MolMed. Per facilitare la fase di transizione limitando il più possibile le interferenze sui vari progetti, GSK e Orchard hanno inoltre concordato un periodo di transizione durante il quale GSK continuerà a gestire alcune attività sino al termine del 2018.



"Siamo orgogliosi del percorso condotto sino ad oggi insieme a GSK e Telethon, e soddisfatti di poterlo proseguire con successo con Orchard Therapeutics, leader a livello mondiale nel settore delle terapie geniche, estremamente competente e totalmente dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative ed avanzate capaci di trasformare le vite dei pazienti affetti da malattie rare", ha dichiarato Riccardo Palmisano, Amministratore Delegato di MolMed.



Positivo il titolo MolMed a Piazza Affari: +1,21%.

