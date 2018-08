Moncler, BlackRock sale oltre il 5%

BLACKROCK detiene il 5,011%

EURAZEO con il 4,773%;

RUFFINI REMO con il 26,75%.

(Teleborsa) -, lo scorso 2 agosto 2018, ha aumentato la propria partecipazione in Moncler al 5,011%, posseduta a titolo di indiretta gestione non discrezionale del risparmio.La nuova compagine azionaria dell'Azienda nota per i piumini è la seguente:Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.