Moncler continua il programma di buy-back

(Teleborsa) - Moncler ha acquistato, nel periodo compreso tra il 3 e il 7 settembre 2018, complessive 667.596 azioni proprie (corrispondenti allo 0,26% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 37,7919 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 25.229.707,50 euro.



A seguito delle suddette operazioni, l'azienda nota per i piumini detiene 4.993.810 azioni proprie.



Nel frattempo, a Piazza Affari, si contrae la performance di Moncler con i prezzi allineati a 37,38 euro per una discesa dello 0,72%.







